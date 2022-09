L'Inter cade a Udine: finisce 3-1 per i bianconeri. Sconfitta anche per i bianconeri: il Monza conquista la sua prima storica vittoria in Serie A. La Lazio travolge la Cremonese, mentre la Fiorentina torna ai 3 punti contro l'Hellas. Alle 18 c'è Roma-Atalanta. Questa sera chiude il programma Milan-Napoli.