"Racconti di mare": la Federico II rende noti i 10 finalisti

NAPOLI – Sono dieci i finalisti selezionati dalla commissione scientifica del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia della Università di Napoli Federico II per il contest: "Racconti di mare", promosso tra i progetti e le attività speciali della ventisettesima edizione del Premio "Penisola Sorrentina Arturo Esposito".





Da tutto il mondo sono pervenute 400 opere del settore audiovisivo, che spaziavano dal cortometraggio alla video arte. Ecco i titoli e gli autori delle 10 opere selezionate dalla Giuria, presieduta dal coordinatore del Master Pasquale Sabbatino e composta dai docenti Vincenzo Caputo, Anna Masecchia, Matteo Palumbo e Giuseppina Scognamiglio: "Il privilegio dell’ultima onda" di Michele Cioffi; "In riva al mare" di Sebastian Petri; "Oltre i sogni" di Fabio Ruffo e Daniele Violante; "Calamour" di Niccolò Gentili; "Gioia" di Eduardo Castaldo; "Pescatore" di Nicolas e Raffaele Spatarella; "Fino al mare" di Daniele De Stefano e Pasquale Fresegna; "Wolfchant" di Aurianne Mackney e Hannah Nichols (Australia); "Sono andati al mare" di Jola Kudela alias Yola (Regno Unito); "La madre di Abdullah" di Asghar Besharati (Iran – Repubblica Islamica).

Tra le opere finaliste saranno ora individuate quelle meritevoli di una menzione speciale e la vincitrice del contest, cui sarà erogata la borsa di creatività in denaro messa a disposizione dalla Fondazione Banco di Napoli presieduta da Francesco Caia.

Il vincitore sarà proclamato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata al mare, prodotta sotto il brand del Premio "Penisola Sorrentina" ed organizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania.

"Sdipanare il filo della creatività per valorizzare la centralità del mare nella nostra vita quotidiana e nella nostra cultura è un’azione importante e qualificata che, attraverso iniziative del genere, continueremo a mettere in campo, anche per rivendicare alla Penisola Sorrentina e al Golfo di Napoli il ruolo strategico di crocevia culturale, economico e turistico dell’area euromediterranea" dichiara il Consigliere Metropolitano di Napoli con delega al mare, nonché Sindaco di Meta, Giuseppe Tito.