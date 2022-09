Meloni: io sono pronta. L'Italia non e' spacciata

"Non sara' facile, ma io non sono mai scappata e non scapperei neanche questa volta se voi deciderete di affidarci la guida di questo Paese. E allora si' - aggiunge la leader FdI - io sono pronta, se voi siete pronti ad avere un governo di persone libere, che non si fanno comprare, che non hanno paura di nessuno, che amano questa nazione e che vogliono restituirle l'orgoglio".



Un partito "conservatore", e con "una seria classe dirigente". Al Washington Post, la leader di Fratelli d'Italia declina cosi' le coordinate del suo partito e rivendica di essere la presidente dei Conservatori europei, insieme al fatto che "non c'e' dubbio, credo, che i nostri siano i valori dei conservatori".



"Siamo - dice ancora la leader FdI - un partito nato nel 2013 che fino al 2019 pero' e' sempre stato intorno al 3/4 per cento, cio' che accade quando molti di quelli che si sentono rappresentati da te finiscono per non votarti perche' temono che quel voto non finirebbe per non contare". Meloni rivendica di non avere mai cercato "scorciatoie" per arrivare al governo, fedele alla volonta' di cercare quel traguardo "solo con il consenso degli italiani" e una volta che fosse possibile "esser sicuri di potere fare cio' che vogliamo".



"Questo ovviamente richiede molto piu' lavoro ma - annota - ora gli italiani capiscono che siamo un partito affidabile, con una classe dirigente seria".

ROMA - "Quando governiamo noi non arrivano le cavallette, arrivano le riposte. E' di questo che hanno paura. L'Italia non e' spacciata, non deve darsi per vinta, ha un'occasione che puo' essere quella di avere un governo che non risponde a nessuno, anche questo fa paura". Così la leader di FdI Giorgia Meloni, nel corso di un'iniziativa elettorale.