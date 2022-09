Mara Sattei: l'"Universo Tour 2022" approda nei club

(Ansa)

Proseguono le soddisfazioni nel panorama musicale: dopo il successo delle date estive, l'"Universo Tour 2022" di Mara Sattei approda, infatti, nei club. L'artista porterà i suoi fans in un viaggio esperienziale nella dimensione del live, per cantare insieme il suo primo album "Universo".





Il disco, interamente prodotto da thasup, che segue anche la direzione artistica del progetto, rappresenta un grande primo traguardo per l'artista, che passo dopo passo ha portato l'ascoltatore alla scoperta della sua musica - dalle Registrazioni ai primi brani ufficiali.

Queste le tappe del tour al momento: 1 ottobre Alghero (SS), 6 ottobre Roma, 13 ottobre Genova, 14 ottobre Torino, 15 ottobre Roncade (Tv), 18 ottobre Milano.

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: "m12ano" - certificato platino e contenuto nell'album d'esordio di thasup "23 6451" -, "ALTALENE" - che l'ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da "BV3" - "Dilemme Remix" - singolo certificato platino, che ha segnato l'unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup -, "Spigoli" - brano triplo platino firmato insieme a Carl Brave e thasup - e adesso anche "La dolce vita" - singolo di Fedez certificato triplo platino, che la vede in feat insieme a Tananai.