Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Bruno Arena del duo Fichi d'India

(Ansa)

MILANO - Il mondo dello spettacolo è in lutto: all'età di 65 anni è morto Bruno Arena, il comico del duo Fichi d'India.





Per quel che riguarda la notizia della scomparsa, è stata data dal figlio Gianluca su Instagram: "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso". A ricordare l'attore anche Paolo Belli che ha pubblicato una loro foto insieme: "R.I.P. grande amico mio".

Bruno Arena, nel 2013, era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie. Si era avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. La svolta dopo l'incontro con Max Cavallari, con il quale fondò i Fichi d'India.