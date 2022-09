Lavoro Ibrido: il futuro del lavoro dopo lo Smart Working

Molti pensano che il lavoro ibrido sia il Full Remote, ovvero lavorare per un’azienda completamente in remoto, senza mai recarsi in ufficio. Altri pensano che sia solo un sinonimo di Smart Working o Crowd Work, in realtà la definizione giusta di lavoro ibrido è una prestazione di lavoro continuativa che si svolge in parte in ufficio e in parte fuori ufficio, in base alle esigenze del momento. Molti pensano che il lavoro ibrido sia il Full Remote, ovvero lavorare per un’azienda completamente in remoto, senza mai recarsi in ufficio. Altri pensano che sia solo un sinonimo di Smart Working o Crowd Work, in realtà la definizione giusta di lavoro ibrido è una prestazione di lavoro continuativa che si svolge in parte in ufficio e in parte fuori ufficio, in base alle esigenze del momento.





Smart Working e Lavoro Ibrido





Anche prima dei recenti avvenimenti sanitari, alcune aziende lungimiranti stavano esplorando e adottando pratiche di Smart Working, poi è successo che sono state ‘costrette’ a far lavorare i dipendenti da casa.

Mentre alcune persone apprezzavano il non dover recarsi in ufficio e la possibilità di trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici, altri trovavano lo Smart Working deprimente, poco stimolante e soffocante.

Ora le Aziende (soprattutto le multinazionali) si stanno rendendo conto che ci deve essere una via di mezzo per il futuro del lavoro, in equilibrio tra la vita domestica e la vita in ufficio, e che è probabile che quella via di mezzo sia il lavoro ibrido.

Quindi, il lavoro ibrido è un modello di lavoro flessibile in cui i dipendenti lavorano in parte sul posto di lavoro fisico e in parte in remoto, a casa o da un altro spazio di lavoro.

Studi e sondaggi mostrano che la maggior parte delle persone desidera mantenere il lavoro ibrido e far si che diventi il nuovo modo di lavorare.

Quali sono i vantaggi del lavoro ibrido? Fatto bene, il lavoro ibrido offre tutta una serie di vantaggi sia per i dipendenti che per i datori di lavoro.

Attrae i migliori talenti: quando la maggior parte dei dipendenti preferisce il lavoro ibrido, attirerai e manterrai quelli buoni e diversificati.

Aumenta l’immagine del Brand: offrire un lavoro ibrido dimostra che hai una cultura flessibile e lungimirante con la fiducia al centro

Rende i dipendenti più felici: con il lavoro ibrido, i dipendenti hanno un maggiore controllo della propria vita e del proprio benessere fisico e mentale. I dipendenti felici sono più produttivi e offrono di più all’azienda.

È più economico gestire un ambiente di lavoro ibrido: si hanno meno spese per le bollette degli uffici e i dipendenti risparmieranno sui costi di pendolarismo e sui pasti. I dipendenti part-time si sentono come se fossero in condizioni di parità con i membri del team a tempo pieno.





Le Varie Tipologie di Lavoro Ibrido





Tutti i modelli di business ibridi fondono le esperienze di lavoro sul posto di lavoro e di lavoro a distanza. Ma la cosa interessante da notare è che tutti sono nati ascoltando ciò che i dipendenti avevano da dire su come avrebbero lavorato, sulla tecnologia di cui avevano bisogno e su come fornire i migliori risultati per il team e il reparto.





Posto di Lavoro fisso e raramente remoto





I dipendenti devono connettersi con l’ufficio ogni giorno e partecipare a riunioni, sessioni di formazione , briefing del team e collaborazioni. Tecnologia e connettività sufficienti consentono alle persone di lavorare in remoto la sera e nei fine settimana, o se gli eventi della vita impediscono loro di raggiungere l’ufficio.

I dipendenti che non sono presenti tutti i giorni perdono un po’ la cultura aziendale e il contributo in tempo reale alle decisioni e alle azioni.





Posto di Lavoro fisso ma spesso in Remoto





Il lavoro ruota ancora attorno a un ufficio fisico e le attività vengono informate e avviate da lì, ma i dipendenti possono lavorare da casa per un determinato numero di giorni alla settimana. Le persone possono portare a casa il lavoro su cui concentrarsi in modo indipendente, ma l’ufficio è ancora disponibile quando è necessario un lavoro collaborativo o quando i team devono allinearsi.





Quasi sempre in Remoto e raramente in Ufficio





L’azienda mantiene un ufficio fisico, ma questo non è il suo hub: lo è la tecnologia. Leadership, collaborazione, produttività e cultura vengono fornite principalmente tramite strumenti digitali , che possono essere utilizzati in qualsiasi parte del mondo. La norma è lavorare da casa, l’eccezione è riunirsi di persona in uno spazio di lavoro.





Totalmente in Remoto, mai in ufficio





Tutto in questo modello è fatto digitalmente: impiega una forza lavoro veramente distribuita, senza un posto di lavoro permanente, anche se gli spazi per uffici possono essere affittati secondo necessità. La tecnologia deve essere al top della gamma affinché questo modello funzioni senza intoppi e i colleghi potrebbero non incontrarsi di persona molto spesso.





Aumentano le Assunzioni e il Lavoro Ibrido





Non possiamo sapere se il lavoro ibrido sarà il prossimo modo di lavorare, nè se esisteranno ancora uffici fisici per le Aziende: certo è che il modo di lavorare è cambiato e le tutele dei dipendenti garantite da un contratto a tempo indeterminato devono rimanere sempre tali, anche se si lavora da casa.