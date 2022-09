Il centrodestra in piazza a Roma con Berlusconi, Meloni e Salvini: "Siamo pronti". Letta all'attacco

ROMA - I leader della coalizione di centrodestra chiudono la campagna elettorale in Piazza del Popolo con una manifestazione comune in programma dalle 18,00. In giornata, nuove divisioni sullo scostamento di bilancio, con il numero del Carroccio favorevole e la leader di Fdi che invece ritiene non sia la soluzione giusta.Frizioni sullo scostamento di bilancio hanno attraversato la coalizione. La leader di Fratelli d'Italia: "Non serve". Il numero uno del Carroccio: "Chi dice non sia un'urgenza sbaglia". Intanto, ancora sotto i riflettori la guerra in Ucraina.Silvio Berlusconi è arrivato in piazza del Popolo per la manifestazione del centrodestra dopo Matteo Salvini. "Ho sensazioni buone", ha detto il segretario leghista, ai cronisti, dopo aver fatto un breve giro della piazza mentre entrava nell'area del retropalco."Se qualcuno Roma continua a dire no al termovalorizzatore è nemico di Roma e dell'ambiente, chi sceglie la Lega e il centrodestra dice sì ai termovalorizzatori". Lo ha detto il segretario della Lega,, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra, in Piazza del Popolo a Roma. "Dico sì alla forma di energia più sicura e meno costosa in tutto il mondo, non possiamo dire di no a una forma di energia che esiste in tutto il mondo e dice sì al nucleare pulito e sicuro di ultima generazione"."E' arrivato il momento di non turarsi più il naso e di respirare a pieni polmoni aria di libertà, il 25 settembre non ci sarà più l'Italia che vuole la sinistra. Sta per finire l'Italia circolo del golf Capalbio". In piazza del Popolo,parla per ultima e si prende la scena nella sua Roma. Nel comizio finale del centrodestra unito, con i tre leader di nuovo assieme sul palco - lei, Berlusconi e Salvini - dopo l'ultima volta in Emilia, a Ravenna, per la chiusura delle regionali nel gennaio del 2019. "Se gli italiani ci aiutano e abbiamo i numeri siamo pronti a fare il presidenzialismo comunque, anche senza l'opposizione", aggiunge.''Con il centrodestra al governo questa Nazione tornerà a produrre energia, estrarremo il gas nei nostri mari e sbloccheremo incentivi alle rinnovabili'' promette la Meloni dal palco di Piazza del Popolo."La 'moderata' Meloni annuncia che cambieranno la Costituzione da soli. La Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo. Il voto degli italiani il 25settembre glielo impedirà". Cosìsu Twitter in riferimento alle parole pronunciate dalla leader di Fdi sul presidenzialismo durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Centrodestra a Roma.