Conte: "Dialogo con Pd? Vedremo nuova agenda"

via Twitter

ROMA - "Ho già detto che non ci sarà dialogo con questo gruppo dirigente: ma la questione non è personale. I punti sono politici. Non è solo questione di gruppo di dirigente ma di agenda. Bisogna vedere quale Pd verrà fuori" dopo il congresso. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa."Letta oggi ha puntato il dito contro di me molto esplicitamente. Credo che quando c'è una sconfitta, un leader non debba cercare capri espiatori. Non voglio entrare nelle dinamiche del Pd, vorrei però ricordare che bisogna dire pane al pane vino al vino" ha aggiunto Conte in conferenza stampa a Montecitorio."Voti dagli elettori del Pd? Non abbiamo studiato nel dettaglio i flussi, su cui ci riserviamo un'analisi interna a livello di consiglio nazionale. Ho però ricevuto varie indicazioni da parte di associazioni o elettori che prima guardavano al Pd che mi hanno preannunciato e fatto esplicite prese di posizione pubbliche, dicendo che prima votavano Pd e ora votano convintamente M5s" ha sostenuto il presidente del M5S."Invito il centrodestra, che ovviamente si candida a guidare il Paese, a comprendere che quando non si è maggioranza reale nel Paese è bene non avventurarsi in progetti di riforma costituzionale senza una reale condivisione con tutte le forze politiche. Altrimenti il rischio evidente è quello di una bocciatura sonora, come quella che prese Renzi" ha dichiarato Conte."Saremo in Parlamento a difendere i valori e i principi costituzionali, non faremo alcuno sconto" ha detto il presidente di M5s in conferenza stampa a Montecitorio.