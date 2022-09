Blinken a Draghi: resistere a tentativi russi di dividerci

ROMA - Nella sua telefonata con il presidente del Consiglio Draghi, il segretario di stato Usa Antony Blinken lo ha ringraziato "per la sua leadership esemplare durante uno dei più difficili periodi nella storia recente e per il forte sostegno dell'Italia all'Ucraina", e ha "sottolineato l'importanza di mantenere la solidarieta' e la resilienza di fronte agli sforzi russi di usare l'energia e altri mezzi per dividere i Paesi che supportano l'Ucraina". A renderlo noto il Dipartimento di Stato americano.