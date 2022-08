Tv: su Rai3 dal 15 agosto arriva "In Cammino" con Padre Enzo Fortunato

"In Cammino" è il titolo del nuovo programma - in onda su Rai 3 ogni lunedì alle 15.05 per tre settimane a partire dal 15 agosto - in cui Padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini conducono il telespettatore lungo strade e sentieri che portano a Mont-Saint Michel, Santiago de Compostela, la via Francigena con Roma e la via di Francesco con Assisi. "In Cammino" è il titolo del nuovo programma - in onda su Rai 3 ogni lunedì alle 15.05 per tre settimane a partire dal 15 agosto - in cui Padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini conducono il telespettatore lungo strade e sentieri che portano a Mont-Saint Michel, Santiago de Compostela, la via Francigena con Roma e la via di Francesco con Assisi.





Sempre più persone d’estate e non solo, per turismo o per fede, intraprendono i cammini che, da secoli, attraversano l’Europa e il nostro Paese. Nel programma non mancano incontri speciali: il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca; la cantante Patti Smith; lo storico Franco Cardini; il conduttore Rai Massimiliano Ossini e il presidente di Symbola Ermete Realacci.