Politiche, Patuanelli: accordi con il Pd? Al momento no

ROMA - "Non vedo margini per dialogare con chi ha rotto in 5 minuti un'alleanza costruita faticosamente", almeno per il momento. Così in un'intervista a La Stampa Stefano Patuanelli (M5s), ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, a proposito del mancato accordo con il Partito Democratico. Le misure "che hanno caratterizzato questa legislatura sono tutte del M5s - argomenta -. Con Draghi abbiamo risposto all'appello del presidente Mattarella dopo che Renzi ha aperto la crisi in piena pandemia. Lo abbiamo sostenuto fino a quando è stato possibile. Non si tratta di 'sentirsi' la nuova sinistra progressista, ma di esserlo di fatto".