Pino D'Isola e l'incontro con il compositore Giuliano Taddei

A una festa dell’A.V.I.S. dove mi esibivo con la mia orchestra I FOLK 2000 feci la conoscenza del un personaggio straordinario: era un bravo presentatore e anche radiofonico dove lui spesso trasmetteva le canzoni del mio primo LP .

Fu una sera in una delle radio più ascoltata della Lombardia: RADIO CHIOCCIOLA.

Con Gianni detto Lusin Biscela diventammo buoni amici, io come cantante lui come animatore e in seguito io anche autore delle musiche per delle sue canzoni con dei testi che richiamavano le canzoni da osteria paesane, con la preziosa collaborazione di Giuliano Taddei per i testi e con Taddei penso di avere scritto circa duecento canzoni sia in italiano sia in dialetto milanese.

Una sera in una sua diretta radiofonica dove le telefonate in diretta dicevo venivano quasi tutte da donne e tra una chiacchierata e altro ci facevano le richieste di qualche canzone .Ci chiama un signore che Luisin Biscela conosceva già. E dopo i saluti convenevoli si presenta: buona sera sono Giuliano di Cinisello Balsamo: ci si presentava cosi quando si facevano le telefonate sono Maria o Giovanna di ecc. ecc. e si citava il paese da dove si telefonava e per me questo Giuliano era uno dei tanti che telefonavano per chiacchierare e fare soprattutto far ascoltare le canzone e naturalmente anche le mie, ma chi era questo Giuliano che si era presentato ? Era nientemeno che uno degli autori di testi più conosciuto di allora, Giuliano Taddei, molto importante per le sue collaborazione con autori anche internazionali , ma molto umile, diciamo alla milanese che non se la tirava. In quella famosa serata le telefonate erano come al solito di solo donne e a un certo punto una ascoltatrice ci fece presente e quasi rimproverandoci , ci disse :perché noi come autori come mai usavamo quasi sempre gli stessi nomi femminili, Maria, Anna eccetera e lei aveva un nome un po' particolare ,diciamo che per una canzone non era il massimo della sonorità ma avendo ancora al telefono contemporaneamente su un’altra linea io e il Giuliano lanciammo una sfida che tra le donne che in quella serata ci avessero chiamato e con un nome per cosi dire adatto musicalmente io e Giuliano ci impegnavamo a scrivere una canzone ,lui il testo io la musica. Cosi nacque per quasi per caso il duo Tadde / Maiolo e uscì il nostro primo 45 giri .

La canzone aveva il titolo di DONNA AMORE e con la nostra etichetta inventata “GIGIUGIA, composta da nostri nomi GI..uliano, GIU..seppe - GIA..nni . teneva pensate ben diciassette nomi di donne.

In seguito che poi fummo premiati con una targa dal comune di Milano, Assessorato delle casalinghe.