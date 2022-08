Energia, Cottarelli: si può pensare a tetto gas ma Putin potrebbe non darlo a quel prezzo

ROMA - ''Il prezzo del gas va su giorno dopo giorno. Si può anche pensare di mettere un tetto al prezzo in Europa, ma Putin potrebbe dire 'io a questo prezzo il gas non ve lo do'''. A sottolinearlo Carlo Cottarelli, l'economista candidato nelle liste del Pd.