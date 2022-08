Ecco la nuova Passata di pomodoro Datterino Bio di Alce Nero: buona, versatile e pratica

Il datterino è una varietà che dà frutti piccoli, dal sapore tendenzialmente dolce e dalla forma ovale e allungata, che ricorda i datteri. Perfetta in cucina per realizzare sughi leggeri e veloci, la Passata di pomodoro Datterino bio Alce Nero porta a casa, tutto l’anno, quell’aroma inconfondibile che stuzzica il palato e suggerisce tanti abbinamenti. Sposa bene la semplicità del basilico, del timo, la delicatezza del pesce, ma anche ingredienti più sapidi e dal carattere intenso, come funghi, speck e carne. Per condire la pasta e realizzare un ottimo primo piatto basteranno pochi e semplici passaggi. Il datterino è una varietà che dà frutti piccoli, dal sapore tendenzialmente dolce e dalla forma ovale e allungata, che ricorda i datteri. Perfetta in cucina per realizzare sughi leggeri e veloci, la Passata di pomodoro Datterino bio Alce Nero porta a casa, tutto l’anno, quell’aroma inconfondibile che stuzzica il palato e suggerisce tanti abbinamenti. Sposa bene la semplicità del basilico, del timo, la delicatezza del pesce, ma anche ingredienti più sapidi e dal carattere intenso, come funghi, speck e carne. Per condire la pasta e realizzare un ottimo primo piatto basteranno pochi e semplici passaggi.





La Passata di pomodoro Datterino bio Alce Nero è prodotta secondo i più alti standard qualitativi di produzione. I pomodori, raccolti nei mesi più caldi dell’anno, tra luglio e settembre, sono lavorati per preservarne sapori, profumi e proprietà nutrizionali. Una volta pronto, il prodotto viene imbottigliato e pastorizzato per garantirne la stabilità nel tempo ed una lunga vita in dispensa. Il formato è da 350 g, nel classico ed ecologico barattolo di vetro.