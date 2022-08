Coronavirus: i dati aggiornati al primo agosto

ROMA - Ammontano a 18.813 i nuovi contagi da Covid e 121 vittime nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 83 di ieri. Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute dal quale emerge una lieve risalita dei ricoveri in terapia intensiva - 398, dieci più di ieri - e nei reparti ordinari, dove ci sono 10.527 pazienti, 28 in più nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività è invece in leggero calo rispetto a ieri, quando era al 18%. Complessivamente, sono stati eseguiti tra antigenici e molecolari 105.839 tamponi.Attualmente, gli italiani positivi al Coronavirus sono 1.254.753, ovvero 21.730 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono invece 21.059.545 mentre i morti salgono a 172.207. I dimessi e i guariti sono 19.632.585 con un incremento di 41.129.In Campania, il governatore De Luca chiede di bloccare lo sbarco dei migranti a Salerno per un focolaio scoppiato a bordo della nave Ocean Viking che li ha tratti in salvo.In Austria, intanto, cambiano le regole per chi è positivo.