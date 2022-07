Tv: venerdì 29 luglio in prima tv assoluta su Canale 5 l'ultima stagione di "Grand Hotel - Intrighi e passioni"

Venerdì 29 luglio, in prima serata, su Canale 5, al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di "Grand Hotel - Intrighi e passioni", il period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna. Venerdì 29 luglio, in prima serata, su Canale 5, al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di "Grand Hotel - Intrighi e passioni", il period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.





Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d’eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González).

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all'interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander, e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.

Nella precedente stagione, Julio e Alicia hanno consumano il loro amore a lume di candela nella stanza segreta di Don Carlos: lì hanno trovano le fotografie di un uomo di cui l’uomo era amico, una figura che potrebbe far luce sul mistero della morte del patriarca della famiglia Alarcón. La coppia, infatti, non ha mai abbandonato l’obiettivo di scoprire la verità. Insieme dovranno sventare nuovi complotti messi in atto da una misteriosa organizzazione, che sta mettendo in difficoltà l’hotel.