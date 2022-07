Tv: da lunedì 4 luglio debutta su Canale 5 la nuova serie made in Turkey "Terra amara"



Da lunedì 4 luglio, alle ore 15.45, su Canale 5, debutta la nuova serie made in Turkey "Terra Amara": storia di amore leggendario, che inizia a Istanbul negli Anni '70 e prosegue, dopo un viaggio in treno verso Çukurova, nella provincia dell'Adana, in Turchia.





In onda dal lunedì al venerdì sull’ammiraglia Mediaset, «Terra Amara» ha prima conquistato il pubblico turco ed è sbarcata con ascolti record in oltre 30 paesi, tra cui Spagna, Messico, Germania e Argentina. Targata Tims & B Production, Bir Zamanlar Çukurova (tit.or.) è frutto di una produzione monstre che, dopo oltre un anno di audizioni e pre-produzione, si è avvalsa di un ricco cast tecnico, composto da più di 500 persone, che ha garantito standard di realizzazione altissimi: dall’ambientazione anni ‘70, alla ricerca coerente dei costumi, passando per le riprese nella cornice di Adana, fino alla scelta delle location, tutti set reali, compresa una enorme villa costruita ad hoc, nella quale di svolgono gran parte delle riprese.

Nella serie, male, passione e tirannia si fondono in una storia di contrasti, in cui amore e bontà vengono messi alla prova da una serie di eventi e circostanze, che sfiorano il limite.

In terre, nel corso dei secoli, plasmate da coraggio e fatica l’avvento della meccanizzazione nell’agricoltura inizia a mostrare i suoi effetti.

Dove inizia, quindi, il bene? E, soprattutto, dove finisce il male?