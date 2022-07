Santo Verduci: il Re delle sigle televisive stupisce ancora

ROMA - Si chiama Contactoons 6 e conterrà le sigle originali dei cartoni animati il nuovo album di Santo Verduci. Nato dalle televisioni regionali Santo è approdato su Rai 2 come ospite nella trasmissione "Detto Fatto", e voci di corridoio indicano un ritorno in una prossima produzione in onda sulle reti Rai. - Si chiama Contactoons 6 e conterrà le sigle originali dei cartoni animati il nuovo album di Santo Verduci. Nato dalle televisioni regionali Santo è approdato su Rai 2 come ospite nella trasmissione "Detto Fatto", e voci di corridoio indicano un ritorno in una prossima produzione in onda sulle reti Rai.





Santo Verduci, noto da ben oltre 12 anni con la sua trasmissione dedicata ai più piccoli dal nome "Contactoons", il cantautore e doppiatore nonché Presidente della Sanver Production LTD ha dato una nuova linfa vitale alla tv dei ragazzi.

Da sempre la sua passione è stata quella di cantare le sigle originali dei cartoni animati e da diversi anni ha coronato il suo sogno, realizzando due compilation di successo: Contactoons e Super Amici, con le sigle dei cartoni animati, disponibili sia in CD che in streaming.

Alcune canzoni famose dell’artista sono: La signora Minù; Voltron; Il mio amico Denver; Kimba, i coraggiosi cambiano il futuro; Transformers, e molte altre ancora.

Santo ha inciso oltre 150 canzoni tra sigle tv e canzoni dedicate ai più piccoli in onda su Baby Tv, canale televisivo Disney che da anni si appoggia alla sua rinomata esperienza per il doppiaggio italiano di numerose serie tv e canzoni.

Tutti i giorni Santo Verduci su Universe syndication sul digitale terrestre conduce la trasmissione Contactoons, con all’interno dei cartoni animati che contengono le sue sigle.

All’interno di questo circuito sono inoltre disponibili tutti i film, serie tv, documentari distribuiti dalla Sanver Production LTD.

Santo Verduci è noto anche come doppiatore e direttore del doppiaggio, su Netflix, Amazon, Chili ed altre piattaforme e emittenti televisive, su cui è possibile trovare dei capolavori cinematografici diretti e doppiati dal suo cast di collaboratori doppiatori professionisti. Il successo di Santo Verduci non è tutto italiano, infatti le sue produzioni vendono tantissimo all’estero, recentemente (secondo i dati di vendita Feyir) la sigla Pokémon, play and go è entrata in classifica per le oltre 10 mila copie vendute. Attualmente potete trovare su varie piattaforme tre film d’animazione: Kimba, i coraggiosi cambiano il futuro; Le fantastiche avventure di Unico; Unico nell’isola della magia. In queste produzioni, oltre ad aver prestato la sua voce a Kimba e ad altri personaggi, Santo Verduci, ha prodotto e cantato la sigla italiana.

Un’artista a 360 gradi, in attesa di rivederlo nuovamente in una nuova veste televisiva in cui si potranno conoscere le sue canzoni, i doppiaggi e tutte le sue nuove produzioni. In attesa del prossimo disco Contactoons 6, con le sigle originali dei cartoni animati.