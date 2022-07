Riuso: con All You Can Wear a Milano riempi la borsa e dai nuova vita agli abiti



MILANO – Che la Terra sia in pericolo non è più certo conoscenza di pochi. Non siamo nemmeno in pochi a credere che a volte, piccolissime azioni da parte di molti si sommano per prendere forma in quello che i più ottimisti chiamerebbero un gran bel cambiamento. – Che la Terra sia in pericolo non è più certo conoscenza di pochi. Non siamo nemmeno in pochi a credere che a volte, piccolissime azioni da parte di molti si sommano per prendere forma in quello che i più ottimisti chiamerebbero un gran bel cambiamento.





Siamo forse un po' di meno a sapere che gran parte dei vestiti di cui ci disfiamo, quelli che buttiamo ma, attenzione, anche quelli che portiamo in beneficenza con la speranza di lavarci la coscienza, finiscono bruciati, oppure si accumulano sulla terra creando letteralmente montagne di tessuti in parti del mondo lontane dai nostri occhi.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? No. Per questo i responsabili di Di Mano in Mano hanno scelto di rispondere a questo problema con un evento che prende spunto dal fortunato "All You Can Read" ma declinato negli abiti.

Si tratta di "All You Can Wear" l’evento che il 3 e 4 settembre animerà il negozio Di Mano in Mano di Viale Espinasse 99 a Milano. Sarà una due giorni per cogliere l’occasione di dare nuova vita ad abiti e accessori vintage, second-hand e nuovi da stock, aiutando così il pianeta con il riuso.

Le shopper disponibili durante l'evento, realizzate a mano dal progetto "tredici cm" di Stefania Cifarelli e Gabriella Mondelli, rispettano infatti il concetto del riuso tanto caro alla Cooperativa milanese: ogni borsa viene infatti creata con stoffe di fine stock provenienti da grandi brand o da case sgomberate, con una predilezione per le fibre riciclate ed ecosostenibili, ed è perciò unica e diversa dalle altre.

Le shopper saranno solo 1000 e potranno essere riempite con gli abiti e accessori presenti in negozio, non oltre il bordo, per dare a tutti la possibilità di poter accedere all’acquisto.

Le regole sono sempre le stesse: prendi la borsa al prezzo di 18 euro; riempila fino al bordo di abiti e accessori; il contenuto è completamente regalato.

I dettagli e aggiornamenti dell’evento sono disponibili sul sito www.dimanoinmano.it o alla mail info@dimanoinmano.it.