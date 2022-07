Irida: uscito il nuovo singolo e videoclip dal titolo "Nemico Mio"

"Nemico Mio" è il titolo del singolo di debutto di Irida, giovane raffinata cantautrice marchigiana di origini albanesi e serbe. Il singolo pubblicato dall’etichetta discografica DME è da oggi disponibile in Radio, in tutti i Digital Stores e sul canale ufficiale YouTube dell’artista: https://youtu.be/R8oX75__0pc "Nemico Mio" è il titolo del singolo di debutto di Irida, giovane raffinata cantautrice marchigiana di origini albanesi e serbe. Il singolo pubblicato dall’etichetta discografica DME è da oggi disponibile in Radio, in tutti i Digital Stores e sul canale ufficiale YouTube dell’artista: https://youtu.be/R8oX75__0pc





Quante volte ci è capitato di sentirci ostacolati da noi stessi, di sentirci il nostro nemico più infido? Probabilmente fin troppe, ed è proprio per questo che nasce il singolo della cantante marchigiana Irida.

"Nihil inimicius quam sibi ipse": letteralmente "nulla ci è più nemico di noi stessi". È una celebre frase di Cicerone che rappresenta a pieno il concetto di “Nemico Mio”: combattere con se stessi cercando di non farsi sopraffare dal proprio io negativo.

Ascoltare questo singolo è come intraprendere un viaggio all’interno della mente dell’artista, come se stessimo leggendo una pagina del suo diario.

Lasciatevi trascinare dalle sonorità Pop del nuovo brano di questa giovane artista, capace di trasmettere perfettamente le proprie emozioni e di creare poesie con le sue parole.

Il brano è prodotto da Andrea Mei e Marco Mattei. Mei è l’ex tastierista dei "Gang" ed autore e produttore per molti gruppi e cantanti italiani e stranieri, soprattutto per i Nomadi per cui ha scritto molti successi tra cui "Io voglio vivere" e "Sangue al cuore". Attualmente segue la carriera di Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, per la Dm Produzioni. Marco Mattei è batterista di Danilo Sacco e produttore per molti artisti italiani, tra cui Anna Oxa e John De Leo; ha lavorato anche con artisti internazionali come Maria Josè, artista messicana arrangiando e suonando l'album disco di platino e poi d'oro "amante de lo bueno".