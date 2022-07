Fragole e Fragolino: per un’estate fresca e golosa



Fragolino Bottega è una bevanda fresca e gustosa particolarmente indicata per l’estate. Va servito freddo a una temperatura di 6/8°, che rinfresca e appaga il palato, senza smorzare le sfumature organolettiche della bevanda. Fragolino Bottega è una bevanda fresca e gustosa particolarmente indicata per l’estate. Va servito freddo a una temperatura di 6/8°, che rinfresca e appaga il palato, senza smorzare le sfumature organolettiche della bevanda.





La novità, legata a un consumo estivo, consiste nell’abbinamento con le fragole. Questi golosi frutti, che evocano la stagione delle vacanze, se innaffiati con abbondante Fragolino rosso spumante, acquistano una verve intrigante. Ne risulta un sapore esaltante, che contemporaneamente rinfresca e appaga il palato.

Naturalmente il Fragolino si accompagna anche ai principali dessert, alla pasticceria secca e alla frutta in genere. Può essere piacevolmente consumato dopo i pasti e in ogni momento della giornata. Il Fragolino è anche un ottimo aperitivo e un apprezzato ingrediente per la preparazione di cocktail. La limitata gradazione alcolica (10°) rende questa bevanda particolarmente gradita alle donne e ai giovani.

Ricordiamo che il Fragolino è nato nel 1995 quando Bottega ha creato un prodotto del tutto innovativo, che s’ispirava fortemente alla tradizione contadina dell’Italia nord-orientale. La felice intuizione non solo ha avuto come conseguenza un successo immediato e di grandi proporzioni, ma ha anche "inventato" una nuova nicchia di mercato.

Il Fragolino rosso spumante Bottega da 75 cl ha un prezzo al pubblico di circa 6 euro.