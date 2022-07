Eminem: uscirà il 5 agosto il greatest hits "Curtain Call 2"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale internazionale: Eminem annuncia, infatti, il suo secondo greatest hits dal titolo "Curtain Call 2", in uscita il 5 agosto via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. La notizia arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo "From The D 2 the LBC", il brano inciso con l'amico e icona Snoop Dogg. Novità nel panorama musicale internazionale: Eminem annuncia, infatti, il suo secondo greatest hits dal titolo "Curtain Call 2", in uscita il 5 agosto via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. La notizia arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo "From The D 2 the LBC", il brano inciso con l'amico e icona Snoop Dogg.





Il videoclip del brano, diretto da James Larese, ha avuto la sua première globale il 23 giugno all'Ape Fest, l'evento del Bored Ape NFT a NFT. NYC.

"Curtain Call 2" è una collection di brani del rapper di Detroit che fa seguito alla raccolta del 2005 "Curtain Call: The Hits". "Curtain Call 2" racchiude la musica di Eminem a partire dal disco "Relapse", progetti secondari, apparizioni, brani tratti dalle colonne sonore e una selezione del meglio dai suoi album solisti. Oltre al formato standard, il progetto sarà disponibile in formato limited edition box set e in edizione limitata vinile autografato. Nella raccolta verrà incluso anche il brano "The King & I" con CeeLo Green, tratta dalla colonna sonora del film biografico di Baz Luhrmann, Elvis. Spazio anche a un pezzo inedito, che sarà rivelato nelle prossime settimane. Nella sua carriera Eminem ha venduto oltre 130 milioni di album e 389 milioni di singoli in tutto il mondo.