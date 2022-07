Di Maio: "Crisi è vendetta politica di Conte"

ROMA - Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con la crisi di governo “il vero obiettivo di Conte è andare a elezioni per azzerare il gruppo parlamentare e non ricandidare il 99% dei deputati e dei senatori uscenti. Tanto più che alle elezioni andranno malissimo”.Di Maio, in un'intervista rilasciata al Messaggero, afferma che l’instabilità è “innescata da un partito, il partito di Conte, che non ha più nulla a che vedere con il Movimento 5Stelle, che il 20 giugno ha ricevuto l’endorsement dall’ambasciatore russo a Roma sulla bozza di risoluzione che indicava la linea italiana sull’Ucraina”.“Non ho certezze che vi sia una regia russa dietro la crisi – dice Di Maio -. Ma sono sicuro che Putin, come ha detto Borrell, lavori per destabilizzare l’Italia e l’Europa”. “Chi sta provocando la crisi sta regalando il Paese all’estrema destra. In più, sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a palazzo Chigi”.