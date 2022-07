"Crescita rapida sul social network": il nuovo libro di Joel e Roger Pagini è già primo in classifica su Amazon

ROMA - Non poteva che essere presentato sui social media il nuovo libro di web marketing dal titolo "Crescita rapida sul social network – Come trasformare i clienti in calamite attrai contatti" dei fratelli Roger e Joel Pagini. - Non poteva che essere presentato sui social media il nuovo libro di web marketing dal titolo "Crescita rapida sul social network – Come trasformare i clienti in calamite attrai contatti" dei fratelli Roger e Joel Pagini.





Il libro è disponibile già in vendita su Amazon, in libreria o su altri store digitali, presenta in modo chiaro e particolareggiato, ma non tanto da diventare noioso alcune tecniche di ottimizzazione per i propri canali social.

A soli 4 giorni dall’apertura delle vendite ufficiali il libro si è già posizionato nella sezione best seller (libri più venduti) al numero 1 di Amazon per quanto riguarda i libri dedicati ad internet.

Leggendo questo libro imparerai semplici tecniche di ottimizzazione da usare sui tuoi canali social o su quelli dei tuoi clienti, da affiancare a promozioni tradizionali ma anche a quelle meno conosciute e virali come ad esempio le tecniche di incremento e acquisto followers, like e views.

Imparerai a scoprire, pagina dopo pagina, alcune strategie che ti permetteranno, rispettando gli algoritmi di Instagram, Facebook, YouTube o Spotify, di catturare contatti e aumentare la popolarità con più rapidità ed efficacia.

Il testo è corredato da esempi fotografici di alcune tecniche di ottimizzazione e ricco di spunti e Roger e Joel ci raccontano come chiunque con la giusta conoscenza può aspirare a diventare più popolare sui social network.