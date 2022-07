Coronavirus: rallentano contagi ma crescono ricoveri e decessi

Ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e di chi ha completato il ciclo vaccinale. Sono 6,84 milioni i non vaccinati, di cui 2,64 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. 7,85 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,51 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato.



Arriva l’espansione della platea per la quarta dose, ma le coperture per immunocompromessi e fragili sono ancora molto basse con inaccettabili differenze regionali. La circolazione incontrollata di Omicron 5 rischia di paralizzare i servizi: fondamentale indossare la mascherina al chiuso e in caso di assembramenti anche all’aperto.

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 6-12 luglio, un ulteriore aumento dei nuovi casi(+22,4%) in tutte le Regioni ad eccezione della Lombardia. Ancora in crescita gli indicatori ospedalieri e i decessi. Lo rende noto la fondazione GIMBE.