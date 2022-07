Coronavirus: i dati aggiornati al 25 luglio

ROMA - Ammontano a 23.699 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 51.208.I decessi sono 104 in aumento rispetto ai 77 di ieri. Il tasso è al 19,3 %, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 19,5%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 122.550 tamponi. Sono invece 426 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.081, 156 in più rispetto a ieri.Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.414.382, ovvero 15.483 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.684.182 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.979. I dimessi e i guariti sono 19.098.821 con un incremento di 39.496.I contagi da Covid-19 sul luogo di lavoro sono diminuiti in modo significativo rispetto al 2021, ma un nuovo studio svolto a Milano sottolinea che la pandemia continua ad avere un impatto significativo sui ricoveri. In Australia, aumentano casi e decessi a causa di Omicron.