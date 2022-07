Coronavirus: i dati aggiornati al 12 luglio

ROMA - Le Regioni si preparano alla nuova fase della campagna vaccinale dopo il via libera alla quarta dose per over 60 e fragili. Intanto, la Commissione Ue sta negoziando le consegne dei vaccini per il prossimo biennio e il Giappone è alle prese con una nuova ondata di contagi.Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio.Ieri i contagiati erano stati 37.756. Le vittime sono invece 157 in aumento alle 127 di ieri. Non si avevano tanti decessi da fine aprile. Il tasso si assesta intorno al 26%.Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 550.706 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26% rispetto al 20% di ieri (ma che riportava i dati di domenica). Era da marzo che non si registrava un numero così altro di tamponi. Sono 375 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quindici in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.724, rispetto a ieri 270 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.350.481, rispetto a ieri 46.463 in più. In totale sono 19.667.320 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.390. I dimessi e i guariti sono 18.147.449, con un incremento di 97.438.