Tv: mercoledì 22 giugno la cantante Ariete ospite a "Una pezza di Lundini" su Rai 2

Torna, mercoledì 22 giugno, "Una pezza di Lundini", la trasmissione condotta da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, in onda in seconda serata, dalle 23.30 circa, su Rai 2.





In studio la band dei Vazzanikki. Anche quest’anno le puntate saranno una diversa dall’altra (tranne un paio che probabilmente si somiglieranno). Ma ogni puntata, come nel biennio precedente, sarà diversamente bella. Questa settimana l’ospite è la cantante Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio. "Una pezza di Lundini", prodotto da Rai 2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma di Giovanni Benincasa e di Valerio Lundini.