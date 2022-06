Presentata a Napoli la quarte edizione di "Insieme per il cuore di Andrea"

NAPOLI - È stata presentata la 4a edizione della manifestazione "Insieme per il Cuore di Andrea". Saranno presenti alla serata, patrocinata dal Comune di Portici, che si terrà il 28 giugno nella bellissima e restaurata Villa Mascolo, importanti personaggi del mondo della cultura campana e le autorità locali. - È stata presentata la 4a edizione della manifestazione "Insieme per il Cuore di Andrea". Saranno presenti alla serata, patrocinata dal Comune di Portici, che si terrà il 28 giugno nella bellissima e restaurata Villa Mascolo, importanti personaggi del mondo della cultura campana e le autorità locali.





Un evento più che mai quest’anno, secondo le intenzioni del conduttore e direttore artistico, Alberico Lombardi all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione. Al suo fianco in questa edizione l’opinionista Rai, Rossella Erra, nota al grande pubblico, per le partecipazioni di successo a programmi come Ballando con le stelle e Detto fatto, che Alberico definisce "una vera forza della natura” e “una bella scoperta a livello umano".

Il Cuore di Andrea negli anni è una manifestazione che sta diffondendo un messaggio talmente forte che sta travalicando i confini delle tematiche originarie e lo scopo per cui è nata l’associazione, presieduta da Francesco Pappalardo e Maria Lucia Formicola.

Durante la serata benefica, il cui incasso andrà per l’acquisto di defibrillatori e per l’attivazione di campagne di screening nelle scuole, oltre a soffermarsi sulle cardiopatie come il "QT corto" che hanno portato alla scomparsa improvvisa del giovane Andrea durante una partita di calcio, si affronteranno infatti, altre importanti tematiche sociali.

Alberico Lombardi, professore e artista versatile, ci racconta, infatti, come ci sarà un momento emozionante di canto e recitazione dedicato ai migranti creato per l’occasione con l’aiuto di tre talentuose insegnanti con la passione per la recitazione (Rosaria Ausiello, Teresa Esposito ed Enrica Lianza), e di aver voluto con lui sul palco per l’esecuzione di una canzone un gruppo di "meravigliosi" ragazzi diversamente abili cui è particolarmente affezionato.

Spazio ovviamente durante la serata anche a momenti di spettacolo, dopo attori del calibro di Ernesto Lama e del pluripremiato Francesco Di Leva presenti nella scorsa edizione.

A far divertire i numerosi spettatori che ogni anno accorrono per la manifestazione, ci penseranno i talentuosi fratelli d’arte Luciano e Massimo Salvetti, con diverse performance create ad hoc per la manifestazione. Altri momenti di spettacolo previsti con esecuzioni emozionanti di brani cantautorali di ieri e di oggi cantati da Alberico, accompagnato al pianoforte dal maestro Sergio Mautone, e la prestigiosa presenza dell’attore Peppe Miale e dello storico coro Libentia Cantus che aprirà e chiuderà la manifestazione con la forza interpretativa che li contraddistingue.

Tra le targhe consegnate dall’associazione, una in memoria della campionessa di nuoto Paparo scomparsa tragicamente all’età di ventisette anni per un arresto cardiaco, e l’altra in memoria del valente dottor Mattia Mazza anch’egli tragicamente scomparso per un infarto da pochi mesi.

Premiato anche per le sue innumerevoli campagne giovanili di sensibilizzazione su tematiche importanti il notissimo conduttore e speaker radiofonico Pippo Pelo, voce simbolo di radio Kiss Kiss.

Per maggiori informazioni sulla serata e sulle attività dell’associazione è a disposizione il sito internet www.ilcuorediandrea.com.