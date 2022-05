Zelensky: "Obiettivo integrità territoriale"

(via Zelensky Ig)

KIEV - L'obiettivo dell'Ucraina è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea: così, che oggi interviene al Parlamento dell'Albania.Intanto il Cremlino ha lanciato un attacco con carri armati e fanteria contro l'acciaieria di Mariupol, mentre i civili evacuati dallo stabilimento sono arrivati a Zaporizhzhia.I raid russi si sono spostati poi nell'Ovest dell'Ucraina: colpite Leopoli e l'Oblast della Transcarpazia. Oggi sono previste nuove operazioni di evacuazione da Mariupol verso Zaporizhzhia.Mosca ha commesso molti crimini di guerra in Ucraina, secondo. "Se non ci opponiamo ai dittatori continueranno ad arrivare", afferma il presidente Usa.ribadisce l'impegno dell'Italia per unna soluzione diplomatica al conflitto. Oggi riceve il premier giapponese, che andrà anche dal