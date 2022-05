WhatsApp: arrivano le "reactions" ovvero i commenti solo con le emoji

(Ansa)

Grandi novità sul social network WhatsApp: arrivano le "reactions", le reazioni con le emoji che gli utenti sono già abituati ad usare su Facebook dal 2016 e danno modo di esprimere dei sentimenti oltre al semplice "mi piace".





L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Facebook di Mark Zuckerberg. Per quel che riguarda le reactions al momento attive sono sei e includono anche le mani in posizione di preghiera, "per aiutare a diffondere grazie e apprezzamento, altre espressioni in arrivo", scrive Zuckerberg.