Tv: martedì 24 maggio su Canale 5 arriva il film "Cinquanta sfumature di rosso"

Martedì 24 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva il film "Cinquanta sfumature di rosso" terzo e ultimo capitolo dell'avvincente storia d'amore tra Anastasia e Christian Grey, interpretati rispettivamente da Dakota Johnson e Jamie Dornan.





Il terzo capitolo si apre con le nozze di Anastasia e Christian che però non possono godersi il lieto fine che il fausto evento annuncia. Jack Hyde, l’ex capo di Anastasia, interpretato da Eric Johnson trama vendetta per essere stato licenziato da Christian. Anche Elena Lincoln, che ha il volto del premio Oscar Kim Basinger, torna a mareggiare la vita della copia. Con queste premesse il matrimonio ben presto rischia di naufragare tra incomprensioni e difficoltà. Nel cast troviamo anche Rita Ora che interpreta Mia Grey e Luke Grimes con il ruolo di Elliot Grey. Infine nel film anche Marcia Gay Harden, premio Oscar per il film Pollock.