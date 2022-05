Sparatoria in Texas: sono 19 i bambini uccisi. Biden: "Agire contro le armi"

La strage è avvenuta a due giorni dalla fine dell'anno scolastico in un'area a prevalenza di ispanici. Venerdì proprio in Texas, a Houston, si terrà la convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby delle armi.



HOUSTON - Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco all'interno di una scuola elementare di Uvalde, nello stato meridionale degli Usa, uccidendo 19 bambini e due adulti.Studente di un liceo dell'area, il ragazzo aveva acquistato due fucili proprio per i suoi 18 anni. Poco prima della strage aveva contattato una sconosciuta su Instagram dicendole che aveva un segreto che voleva condividere: "sto per...", senza aggiungere altro. Sul suo account Instagram aveva postato un selfie e foto di armi, inclusa una con due fucili uno accanto all'altro.Il giovane, che avrebbe sparato anche a sua nonna prima dell'assalto, è morto.Evidentemente scosso e con le lacrime agli occhi, il presidente Usasi rivolge agli americani e al Congresso e chiede un'azione sulle armi. "Possiamo e dobbiamo fare di più. E' il momento di trasformare il dolore in azione" e di affrontare la lobby delle armi, afferma Biden appena rientrato dal suo viaggio in Asia e con a fianco la First Lady Jill Biden vestita tutta di nero.