Mariupol: violenti combattimenti all'acciaieria Azovstal

KIEV - Proseguono gli attacchi russi contro lo stabilimento siderurgico dove sono asserragliati i combattenti ucraini. Nella struttura ci sono ancora decine di civili."Violenti combattimenti" sono in corso nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha confermato alla tv ucraina il sindato di Mariupol,, citato dal Guardian. Boichenko, ha riferito alla tv ucraina che sono stati persi i contatti con i combattenti di Kiev nell'acciaieria Azvostal di Mariupol. Il Cremlino ha negato intanto che le forze russe abbiano lanciato un assalto all'impianto."L'ordine è stato dato pubblicamente dal comandante in capo (Putin) di annullare qualsiasi assalto. Non c'è nessun assalto", ha detto il portavoce del Cremlino, sostenendo che le forze di Mosca stanno assediando il sito e intervengono solo per "fermare rapidamente i tentativi" dei combattenti ucraini di raggiungere delle "postazioni di tiro".Intanto,ribadisce: "Lobiettivo èripristinare la piena integrità territoriale dell'Ucraina".