Google: anticipato un prototipo di occhiali per tradurre in tempo reale

(Ansa)

Novità in casa Google: viene anticipato un prototipo di occhiali intelligenti che traducono le lingue in tempo reale. A presentarlo il Ceo di Big G, Sundar Pichai, mostrando un video durante il vertice degli sviluppatori I/O di Google: indossando gli occhiali che usano la realtà aumentata si potrebbe capire cosa sta dicendo un'altra persona semplicemente leggendo i sottotitoli che vengono presentati attraverso le lenti mentre questa parla.





Non è ancora chiaro tuttavia se il prodotto arriverà mai sul mercato, nè c'è un nome del progetto. L'azienda comunque si è avventurata per la prima volta sulla strada verso gli occhiali intelligenti un decennio fa, ma i Google Glass non erano interessanti per la maggior parte dei consumatori a causa del lancio limitato, dei prezzi iniziali elevati e dei problemi di privacy. Google, tuttavia, sembra voler continuare in quella direzione e nel 2020 ha acquisito North, un'azienda sostenuta da Amazon che produceva occhiali intelligenti.