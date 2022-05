Ex colonnello russo pessimista su esito guerra

(Drop of Light/Shutterstock)





Nella seconda parte del suo intervento è sceso nel dettaglio delle sue affermazioni: "Il punto principale è fino a che punto si possa armare un esercito con armi e attrezzature moderne. Da soli, ovviamente, non riuscirebbero a resistere. Ma considerando che il piano (degli Stati Uniti) di armare l’Ucraina sta funzionando e anche che l’Unione Europea sta aiutando Kiev un milione di soldati armati saranno presto una realtà nel prossimo futuro. E dobbiamo tenerlo in considerazione nelle nostre analisi strategiche. Così come dobbiamo considerare che la situazione potrebbe precipitare a nostro svantaggio".



L'ex colonnello russo Mikhail Khodaryonok, intervenuto al Canale 1, ha analizzato l'operazione russa in Ucraina, smentendo chi sperava potesse trattarsi di un'operazione che potesse concludersi a breve: "L’Ucraina può armare fino a un milione di soldati".