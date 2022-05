Di Maio: paesi Nato d’accordo su ingresso Finlandia e Svezia

ROMA - Tutti i Paesi della Nato, anche la Turchia sono d’accordo con il principio delle porte aperte a Finlandia e Svezia”: così il ministro degli Esteri Luigi di Maio, intervenuto al programma di Rai3 “Mezz’ora in più”. “La Turchia sta cercando di negoziare alcune questioni bilaterali, chiedendo delle garanzie, ma il principio generale è che prima dell’invasione le opinioni pubbliche di Svezia e Finlandia non erano in maggioranza a favore di un ingresso nella Nato, ma ora queste stesse opinioni pubbliche vogliono difendersi e vogliono entrare nell’Alleanza difensiva più importante del mondo: chi siamo noi per dire di no?”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.