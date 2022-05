Stoltenberg: l’Ucraina può vincere la guerra

"L’Ucraina può vincere questa guerra”: così il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo al vertice informale dei Ministri degli Esteri dell’Alleanza tenutosi oggi a Berlino.“La guerra in Ucraina non sta andando nel modo in cui la Russia l’aveva pianificata: non è riuscita a conquistare Kiev, si stanno ritirando da Kharkiv, l’offensiva principale nel Donbass è ferma. La Russia sta mancando i suoi obbiettivi strategici”, ha aggiunto Stoltenberg.“Gli ucraini stano difendendo coraggiosamente la loro patria: per aiutarli, gli alleati si sono impegnati a fornire e hanno fornito assistenza per un valore di miliardi di dollari”, ha osservato Stoltenberg.