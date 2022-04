Mario Persico: in arrivo un saggio sul musicista de "La Locandiera" di Goldoni

NAPOLI - Un saggio sul musicista napoletano Mario Persico che mise in musica un'opera fondamentale di Goldoni, "La Locandiera". La sua musica risente del melodramma verista italiano e impressionismo francese, ma ha anche le sue origini più lontane nel filone della grande scuola partenopea che fa capo ad Alessandro Scarlatti. - Un saggio sul musicista napoletano Mario Persico che mise in musica un'opera fondamentale di Goldoni, "La Locandiera". La sua musica risente del melodramma verista italiano e impressionismo francese, ma ha anche le sue origini più lontane nel filone della grande scuola partenopea che fa capo ad Alessandro Scarlatti.





Questo è l'incipit per introdurre un grande artista, di cui poco si sente parlare, ma che merita sicuramente di essere menzionato e ricordato.

Autore del saggio il noto tenore partenopeo Luca Lupoli, in collaborazione con una nota casa editrice di cui presto sarà reso noto il nome.

L'incontro dello scrittore con il nipote del musicista, Sergio Nuvola, è stato fondamentale, in quanto non era facile reperire fonti bibliografiche, memorie, ricordi ed altro, relativi al compositore.

Il nipote ha raccontato a Lupoli la vita dello zio Mario, soffermandosi su molti particolari: ad esempio come cominciò la sua carriera, che cosa compose e anche argomenti più familiari e privati.

Si è proseguito con le analisi della sua produzione operistica come Morenita, un dramma lirico in un atto, fino ad arrivare alla Locandiera tra toscanità e napoletanità: attraverso un lungo percorso che l'autore spiega in modo esaustivo, citando i testi, con molti allegati, documenti e spartiti, tutto in modo estremamente minuzioso, alla cui compilazione ha collaborato anche il soprano Olga De Maio.

Sarà un libro importante ed egregio che riporterà alla luce un artista che merita molto e che per questo deve essere sempre ricordato.

Luca Lupoli è nato a Napoli, fin da ragazzo si è dedicato allo studio del pianoforte e del canto, ha conseguito la laurea in Lettere con indirizzo Arte, Musica, Spettacolo presso l’Università Federico II di Napoli e la Specializzazione di secondo livello in Discipline musicali canto e coralità presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli con il massimo dei voti, dei voti presso l’ Università Federico II di Napoli con una tesi sul Melodramma di Pietro Metastasio e specializzandosi poi in Canto e Discipline musicali con lode presso il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli, con una tesi sul musicista napoletano Mario Persico. Lupoli si è perfezionato con maestri di livello internazionali quali Girolamo Campanino, il tenore Renato Carraturo, il baritono Silvano Pagliuca ed il tenore Luis Alva. Vincitore di importanti concorsi lirici ("Caruso", "Mattia Battistini", "Corelli", "Città di Roma", "Aslico", "Cilea", ConcorsoInternazionale lirico di Castelfranco Veneto) si è esibito in teatri e sale da concerto in Italia e all’estero, è Presidente e direttore artistico dellacstorica Associazione Culturale "Noi per Napoli", insieme al soprano Olga De Maio, che da ben 30 anni promuove la musica lirica, classica e la cultura partenopea in tutto il mondo, fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo. Artista stabile del Coro del Teatro San Carlo, la sua attività come solista e Concertista inizia debuttando nel 1996 come "Rodolfo" ne La Bohème di Puccini a Pescara, Civitavecchia nell’allestimento dell’opera del laboratorio del Concorso "Mattia Battistini" di Rieti con la direzione artistica di Franca Valeri e poi nuovamente a Campobasso, Termoli e Campomarino. Ha interpretato ruoli di Protagonista in Opere quali La Traviata di Verdi, L’Elisir d’Amore di Donizetti sotto la guida del M° Luigi Alva, Don Ramiro nella Cenerentola di Rossini, Ferrando in Così fan tutte di Mozart per le Stagioni Estive del Teatro San Carlo. Ha svolto numerose Tournée all’estero, in Lettonia al Teatro di Riga, Germania, Londra, Bruxelles al Palazzo delle Belle Arti in un Concerto "Omaggio a Puccini", Cina, Giappone, Russia. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive su emittenti Nazionali di Mediaset e Rai. Impegnato in numerose Rassegne con Rassegne con Enti ed Associazioni nazionali ed internazionali per concerti, manifestazioni ed ha al suo attivo un’incisione di tre volumi di Canzoni Classiche Napoletane con la Casa Editrice Ricordi dal Titolo "Cantolopera Napoli Recital" di enorme successo e diffusione internazionale. In qualità di Presidente dell’Associazione Noi per Napoli è organizzatore ed artista di Eventi quali "Maggio dei Monumenti" in Villa Pignatelli, Museo di Capodimonte, Forum delle Culture con il Gala dedicato al grande Enrico Caruso presso il Teatro Politeama e anche ideatore e Promotore del Festival Internazionale delle Arti, ha inciso un CD dal titolo "Live Concert" con il soprano Olga De Maio. Scrive per varie testate online Blogteatro, Corriere del Web, Corriere del Viaggiatore, Notizie Nazionali Blog, Noipernapolipress. Svolge il ruolo di rappresentante legale dell’ Associazione Culturale Noi Per Napoli che si è fatta promotrice di numerosi Eventi culturali, artistici e musicali con i patrocini di Enti importanti (Comune di Napoli, Regione Campania, Ente Provinciale del Turismo di Napoli) quali lo spettacolo "Enrico Caruso la Voce dei due Mondi" rappresentato in vari illustri teatri di Napoli e della regione Campania (Teatro Totò, Teatro Delle Palme ,Teatro Politeama, Maschio Angioino, Teatro Modernissimo di Telese e Massimo di Benevento), l’Evento celebrativo dei 150 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone intitolato "Cantando la dolce Napoli il sogno di Jugiano"; il Concerto di Capodanno al Teatro Delle Palme nelle edizioni dal 2016 ad oggi, coinvolto in qualità di organizzatore, di direttore artistico ed artista. Ideatore del format "Luoghi Storici &Musica" che abbina alla visita guidata del sito storico della città di Napoli il Concerto con l’associazione Culturale Noi per Napoli è sotto il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio della Regione Campania toccando vari siti storici come Palazzo Reale, Storico Caffè Gambrinus, Villa Pignatelli, Museo Archeologico, Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi, Teatro San Carlo, Maschio Angioino, Palazzo Caracciolo, Museo di Capodimonte e del Format Tv Noi per Napoli show in onda su emittenti televisive campane in cui la lirica incontra arte, cultura e spettacolo. Ideatore del format "Passeggiate Liberty" e Bel Canto a Chiaia, con la passeggiata guidata tra i Palazzi liberty del Borgo di Chiaia ed il Concerto al Teatro Sancarluccio. Prestigiosi ed importanti premi ricevuti sono: nel 2018 gli è stato attribuito il Premio dei giornalisti della Campania per le Eccellenze del territorio "Ritratti di Territorio" sez.canto lirico, nel 2019 il Premio "Enrico Caruso" da San Giovanniello a New York, il "Premio Masaniello", il Premio "Remigio Paone" con personaggi illustri del mondo della cultura e dello spettacolo. Nel 2018 vi è presentazione al Pan di Napoli del nuovo brano lirico pop "Anche quando non vuoi" con la proiezione del videoclip, scritto dagli autori di Bocelli, Minghi, Mina Paolo Audino per il testo e Nando Misuraca per la musica e successivamente la copertina Omaggio agli Alunni del Sole, "Un'altra poesia" con l' arrangiamento di Elisabetta Serio. Ideatore, organizzatore e direttore artistico, insieme al soprano Olga De Maio, dello Storicizzato Concerto di Capodanno al Teatro Delle Palme di Napoli che ad oggi ha raggiunto ben sette edizioni ed ha ospitato importanti artisti nazionali. Di prossima uscita editoriale sarà il saggio dedicato alla vita ed alla produzione operistica del musicista napoletano Mario Persico, con una prestigiosa Casa editrice e poi la realizzazione di una nuova compilation di brani lirico-pop e classici. Con l' Associazione Culturale Noi per Napoli si dedica al sociale, promuovendo ed organizzando iniziative di beneficenza e solidarietà per i senzatetto della città di Napoli ed attualmente per i profughi ucraini. Luca Lupoli è oggi un tenore di spicco della lirica partenopea ed internazionale, attualmente all'apice della carriera, in duo con il soprano Olga De Maio. Molto buoni la critica oltre che gli ascolti sulle piattaforme streaming internazionali come Spotify, Itunes, Amazon, Youtube, Dezeer ecc. Ultimo il successo edito dalla prestigiosa etichetta Kicco Music, con il brano lirico-pop "Niente è niente" del cantautore italiano Paolo Audino, autore di Mina, Celentano, Minghi Bocelli: un brano che unisce due generi, il pop e il lirico, con il risultato di un sound più attuale e moderno, con il risultato e dal tocco delicato e riflessivo, una autentica scommessa in cui la lirica potesse fare un’escursione nel genere pop donando freschezza e genuinità.