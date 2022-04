Mandamisù: nasce l’alternativa vegetale al mascarpone nella Fattoria della Mandorla

Continua l’innovazione presso il centro ricerca e sviluppo di Fattoria della Mandorla, l’azienda pugliese che crea appetitose alternative vegetali al formaggio partendo proprio dal seme della mandorla di Toritto. Sa stupire i palati più esigenti Mandamisù, ideale per ricreare in chiave 100% vegetale il famosissimo tiramisù, adatto però anche agli intolleranti e allergici ai latticini e a chi ha scelto di non mangiare derivati animali. Continua l’innovazione presso il centro ricerca e sviluppo di Fattoria della Mandorla, l’azienda pugliese che crea appetitose alternative vegetali al formaggio partendo proprio dal seme della mandorla di Toritto. Sa stupire i palati più esigenti Mandamisù, ideale per ricreare in chiave 100% vegetale il famosissimo tiramisù, adatto però anche agli intolleranti e allergici ai latticini e a chi ha scelto di non mangiare derivati animali.





La sua consistenza, morbida e vellutata, si presta per realizzare dolci cremosi al cucchiaio, mousse salate, ottime per farcire voulevant o da spalmare su crostini, e per creare ripieni in preparazioni gastronomiche dolci e salate.

I docenti di FunnyVeg Academy, la scuola di cucina 100% vegetale italiana, che hanno provato in anteprima il prodotto, hanno subito apprezzato la sua versatilità, creando veg-cheesecake, mantecature per risotti gourmet e creme per frolle, le cui ricette saranno pubblicate sui canali social di Fattoria della Mandorla.

Mandamisù è il primo nato di una nuova linea di preparati da cucina che verranno lanciati sul mercato nei prossimi mesi; è biologico, senza glutine e non contiene soia, come tutti gli altri prodotti di Fattoria della Mandorla, ed è attualmente in vendita sull’e-shop dell’azienda, puntando a entrare presto negli specializzati di tutta Europa, grazie alla shelf life di novanta giorni con una catena del freddo mantenuta a una temperatura di 4 ± 2°C.





La ricetta: Cheesecake al cocco e fragole





Ingredienti per 4 persone





Per la base

60 g fiocchi d’avena piccoli

60 g uva passa

60 g mandorle con la pelle

bevanda vegetale o acqua qb





Per il corpo della torta

130 g Mandamisù La Fattoria della Mandorla

70 g cocco rapè

50 g zucchero di canna chiaro





Per guarnire

100 g confettura di fragole

2 fragole piccole

cocco in scaglie qb





Preparate la base frullando in un mixer i fiocchi d’avena con le mandorle, l’uva passa e poca bevanda vegetale fino a ottenere una massa compatta e un po’ appiccicosa. Stendete uno strato uniforme su un piatto piano dentro uno stampo ad anello da 15/16 centimetri. Schiacciate con le mani e livellate bene, poi riponete in frigo.

Nel frattempo passate al mixer il Mandamisù con il cocco rapè e lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso ma denso. Disponetelo sopra la base di fiocchi d’avena dentro lo stampo, schiacciate e livellate bene; quindi riponete in frigo per almeno un’ora a rassodare. Trascorso questo tempo togliete delicatamente l’anello e spalmate sopra la confettura, decorando con scaglie di cocco e le fragole pulite e affettate.