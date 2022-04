Macron riconfermato all’Eliseo

PARIGI - Emmanuel Macron vince le presidenziali francesi per la seconda volta consecutiva ed è il nono presidente della Quinta Repubblica. Il candidato de La République en Marche ha vinto le elezioni presidenziali, secondo diverse proiezioni fatte dai maggiori istituti demoscopici, con circa il 58% dei voti, contro circa il 42% di Marine Le Pen.Emmanuel Macron è accreditato con il 58,2% dei voti contro Marine Le Pen che totalizza il 41,8% dei voti, secondo Ipos-Sopra Steria per France Télévisions, Radio France, Francr 2-RFI-MCD, Public Sénat-LCP National Assembly e Le Parisien.TF1 ha dato il 58,5% dei voti al presidente uscente, secondo una stima Ifop-Fiducial per TF1 e LCI.