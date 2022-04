Cadono in 8 nel lago di Braies, grave un bimbo

Dramma sfiorato nel lago di Braies, dove sette adulti e un bambino di 7 mesi, trasportato d'urgenza all'ospedale di Innsbruck, tutti turisti di nazionalità italiana, sono caduti - in momenti diversi - nelle acque del lago di Braies, in Alto Adige, mentre camminavano sulla superficie ghiacciata resa fragile dalle temperature in aumento degli ultimi giorni.Anche un'altra persona è ricoverata all'ospedale di Innsbruck, mentre gli altri sei si trovano in tre strutture ospedaliere dell'Alto Adige.Secondo le prime informazioni la prima a cadere in acqua sarebbe stata la famiglia con il piccolo di 7 mesi e successivamente un'altra persona, intervenuta per tentare di dare soccorso. Tutti sono stati recuperati per fortuna ancora in tempo dai soccorritori. Le altre quattro persone coinvolte sono invece cadute in acqua in momenti diversi.Le persone soccorse sono in condizioni di forte ipotermia: anche i genitori del piccolo si trovano in ospedale. Si tratta del terzo, e più grave, incidente in due giorni sul lago. Le forze dell'ordine provvederanno ora a delimitarne l'accesso.