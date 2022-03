Yacht, ville e non solo: i beni di lusso sequestrati in Italia agli oligarchi russi

(credits: Guardia di Finanza)



Ecco la lista dei beni congelati in Italia con i rispettivi proprietari:



Alisher USMANOV, azionista di maggioranza di Metalloinvest ed ex direttore generale di Gazprom Invest, amico di Vladimir Putin. A lui è stata congelata una villa in Costa Smeralda. Situato nel Golfo del Pevero, il complesso immobiliare congelato ha un valore stimato di 17 milioni di euro. Oltre alle ville sarde, Usmanov ha perso il mega yacht di 156 metri Dilbar, considerato il sesto più lungo del mondo, che è stato posto sotto sequestro in un cantiere ad Amburgo.



Oleg SAVCHENKO, La seicentesca "Villa Lazzareschi", in provincia di Lucca, del valore di circa 3 milioni di euro;



Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV, immobili in provincia di Como, del valore di circa 8 milioni di euro;



Gennady Nikolayevich TIMCHENKO, yacht LENA, ancorata nel porto di Sanremo, del valore di circa 50 milioni di euro;



Alexey Alexandrovits MORDASCHOV, yacht LADY M, nel porto di Imperia, del valore di circa 65 milioni di euro.



Imbarcazioni da sogno che costano come squadre di calcio, proprietà faraoniche in Sardegna o Toscana. La Guardia di Finanza ha iniziato a 'congelare' i beni degli uomini finiti nella lista delle sanzioni dell'Ue.Il congelamento delle Fiamme Gialle comporta il blocco preventivo della fruizione del bene, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche. A deciderlo il Comitato di sicurezza economico-finanziario con sede presso il ministero dell'Economia e delle finanze sulla base degli accertamenti effettuati in tutta Italia dalla Guardia di Finanza.