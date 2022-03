Ucraina, russi annunciano tregua ma la infrangono: rinviata evacuazione a Mariupol

Poi Lavrov commenta la realizzazione dei corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha: "Non si è presentato nessuno".





MOSCA - "Zelensky è dispiaciuto che la Nato non intervenga, vuol dire che non vuole risolvere il conflitto con la diplomazia. Cerca di provocare il conflitto contro la Russia con la partecipazione della Nato". Così il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. "Ha una frenesia militarista".Le autorità municipali di Mariupol sostengono che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato. A riferirlo il Guardian che cita media internazionali. "Stiamo negoziando con la parte russa la conferma della tregua lungo l'intero percorso di evacuazione" fa sapere in un comunicato, ovvero lungo Mariupol, Nikolske, Rozivka, Polohy, Orikhiv , Zaporizhzhia.