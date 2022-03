Zelensky al Parlamento Ue: "Per Putin target militari ma uccide bimbi"

"I colloqui tra Russia e Ucraina non hanno ancora prodotto il risultato auspicato da Kiev, ma la delegazione ucraina ha ricevuto alcuni “segnali”, ha sostenuto Zelensky, in un discorso video dopo che ieri si è tenuto a Gomel, in Bielorussia, il primo round di colloqui tra Ucraina e Russia.“Finora, non abbiamo avuto il risultato che vorremmo ottenere”, ha detto Zelensky, il quale ha aggiunto che la Russia ha espresso la sua posizione e la delegazione ucraina ha manifestato le sue controproposte.“Abbiamo ricevuto alcuni segnali”, ha continuato il presidente ucraino. La Russia continua a considerare Volodymir Zelenski il presidente dell’Ucraina, ha detto oggi il portavoce del Cremlino, dopo le durissime dichiarazioni sulla leadership ucraina dei giorni scorsi. Il portavoce ha aggiunto che per ora non vi è in agenda un colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Zelensky.