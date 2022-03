Ucraina: da domani nuovo round di negoziati con Mosca in Turchia

KIEV – Da domani al 30 marzo si terrà un nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Ucraina e Russia. A renderlo noto un membro della delegazione ucraina, secondo quanto riferisce la Reuters."Durante i colloqui di oggi in videoconferenza, è stato deciso di tenere il prossimo round, faccia a faccia, in Turchia dal 28 al 30 marzo", ha affermato Arakhamia, sulla sua pagina Facebook.Già il 10 marzo si erano svolti colloqui in Turchia, ad Antalya.Secondo l'Unhcr sono oltre 3,8 milioni i rifugiati. Gli sfollati interni sono circa 6,5 milioni.