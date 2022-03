Russia annuncia cessate il fuoco a Mariupol

(Oleksii Synelnykov / Shutterstock)

Stamani il ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco locale per consentire l'evacuazione dei civili dalla città portuale assediata di Mariupol, in Ucraina, secondo l'Afp. Un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia, attraverso il porto di Berdiansk controllato dai russi, sarà aperto alle 9:00 ora italiana."Affinché questa operazione umanitaria abbia successo, proponiamo di realizzarla con la partecipazione diretta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e del Comitato internazionale della Croce Rossa", si legge in una nota del ministero della Difesa russo.Il ministero russo ha chiesto a Kiev di garantire il "rispetto incondizionato" del cessate il fuoco attraverso una notifica scritta alla parte russa, all'UNHCR e al CICR.