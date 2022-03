Putin: "Progressi nei colloqui quotidiani con Kiev"

ROMA - Spiragli di pace nella guerra in Ucraina dove, nonostante l'inasprimento del conflitto, il Cremlino, citato dalla Tass, fa sapere che "nessuno esclude" un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, i quali "si dovrebbero incontrare per ottenere qualche risultato".E Putin, incontrando il leader bielorusso Lukashenko, sostiene che "ci sono progressi nei colloqui russo-ucraini che si svolgono ogni giorno".Secondo lo zar, l'economia russa è sotto attacco ma non ci sarebbero le condizioni per un default.