Omicidio Attanasio, c'è un altro arresto

ROMA - Un uomo avrebbe ammesso di essere coinvolto nell'imboscata in cui furono uccisi l'ambasciatore italiano e il carabiniere Iacovacci. A gennaio la polizia congolese aveva fermato altre due persone in relazione all'agguato del 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo.Si tratta di due dipendenti dell'Onu, che rischiano di finire sotto processo per la vicenda. La Procura di Roma ha chiuso le indagini, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio. I due, organizzatori della missione nel nord del Paese africano, sono accusati di omicidio colposo.