Guerra, il ministro degli Esteri ucraino: "Accordo con la Russia lontano"

KIEV -ha parlato alla Cnn della possibile intesa per fermare le ostilità. "Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale", ha detto Kuleba.Poi ha spiegato: "Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell'esercito e del popolo ucraini sul campo, il secondo sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l'economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio ma, date le circostanze, ogni mutamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell'Ucraina e questo non è accettabile".Nel frattempo però si teme una strage di civili dopo il bombardamento del teatro di Mariupol, città assediata ormai da otto giorni sotto assedio. All'interno del teatro bombardato e distrutto c'erano almeno 500 civili, come riportato da Human rights watch. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dai combattimenti in corso in quella zona. "Questa è una terribile tragedia, non lo perdoneremo mai. Ma non ci arrenderemo" ha sostenuto il sindaco di Mariupol,A Kherson, un'altra città devastata dai bombardamenti russi, l'esercito di Mosca ha costituito un "Comitato di salvezza per la pace e l'ordine" per governare la città in questa fase di guerra; ne fanno parte politici e personaggi locali filo-russi. Nella notte, infine, le sirene anti aeree sono tornate a suonare in numerose città, da Kiev a Rivne, a Ivano-Frankivsk. Nella capitale un missile è stato abbattuto dalla contraerea ma i resti sono finiti su un grattacielo, provocando un morto e tre feriti.Notte di calma relativa a Leopoli e nell'Ovest dell'Ucraina dopo giorni segnati dagli allarmi anti-aerei.